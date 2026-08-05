Bolu\'da genç işçi makineye kolunu kaptırdı

Bolu'da bir iş yerinde hamur kesme makinesine kolunu kaptıran genç ağır yaralandı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan Oğuz Ç. (19), kurabiye hamuru hazırladığı esnada kolunu hamur kesme makinesine kaptırdı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğuz Ç. buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada, kazayı görüp sinir krizi geçiren bazı iş yeri çalışanları da ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.