Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber
Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber

16.03.2026 13:39  Güncelleme: 13:52
Bolu'da parkta üniversite öğrencisi K.K.'nin (20) darp ettiği Naim Acar (67), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

ARKASINDAN GİDİP YUMRUK ATTI

Olay, 6 Mart günü öğle saatlerinde İhsaniye Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.K., iddiaya göre parkta bir süre sohbet ettiği Naim Acar'ın yanından ayrılmasının ardından, peşinden giderek başına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere yığılan Acar, çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından K.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Naim Acar dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından serbest bırakılan K.K., Acar'ın ölümü sonrası dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Ne diyorduk diploma meslek içindir adam olmak için değil... 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
