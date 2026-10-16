Bolu\'da Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki ormanların sonbahar hali dronla görüntülendi

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki ormanların sonbahar hali dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu ve manzara dronla görüntülendi. Sonbaharın gelişiyle sarı ve kahverengi tonlara bürünen yapraklar, tatilcilerin ilgisini çeken park çevresinde renk cümbüşü oluşturdu.
BOLU'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlardaki ağaçların yaprakları sarı ve kahverengi tonlarına bürünmeye başladı. Doğal güzellikleriyle tatilcilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbahar renkleri hakim oldu. Renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkındaki manzara dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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