Bolu\'da Gölette Genç Kayıp

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde gölette kaybolan genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Taşkesti beldesi sınırlarında bulunan Karamurat Göleti'nde bota binen F.Ö. (18), botun alabora olması sonucu suya düştü.

Gençten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye, AFAD, Bolu Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, Taşkesti Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

24 kişiden oluşan ekip, hem gölette hem de sazlık alanda arama çalışması yapıyor.