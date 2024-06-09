Bolu\'da Gölköy Barajı ile 14 Bin Metrekarelik Tarım Arazisi Sulanacak

Bolu'daki Gölköy Barajı ile kent merkezindeki 14 bin metrekarelik tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanacak.
DSİ 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da başlayan sulama işlemleri 15 Eylül'de sona erecek.
Gölköy Barajı sayesinde 14 bin metrekarelik tarım arazisi sulanacak, uygulamadan 1500 çiftçi yararlanacak.
Öte yandan, sulama sezonunun başlamasıyla serinlemek için kanallara girilmemesi uyarısı yapıldı.
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