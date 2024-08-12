Bolu'da Hafif Ticari Araç Köprüden Su Kanalına Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Hafif Ticari Araç Köprüden Su Kanalına Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu\'da Hafif Ticari Araç Köprüden Su Kanalına Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'da Güney Çevre Yolu'nda seyreden hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprüden su kanalına düştü. Kazada sürücü ağır yaralanırken yanında bulunan babası hayatını kaybetti.

12.08.2024 18:00
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Bolu'da, köprüden su kanalına düşen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güney Çevre Yolu'nda seyreden Sami Uçar idaresindeki 14 BU 453 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprüden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 8 metre yükseklikten su kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken yanında bulunan babası Ali Rıza Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bartın'da polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Sami Uçar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Rıza Uçar'ın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu'da Hafif Ticari Araç Köprüden Su Kanalına Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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