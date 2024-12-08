Bolu\'da Hamsi Festivali Coşkusu

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BOLU'da Abant Gölü Milli Parkı'nda düzenlenen Hamsi Festivali'nde 1,5 ton hamsi dağıtılırken, kemençe eşliğinde çalan şarkılarla da karlar üzerinde horon oynandı.

Abant Gölü Milli Parkı'nda geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali'ne bu yıl yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu tarafından düzenlenen festivale gelenler, göl kenarında bulunan piknik alanında toplandı. Festivale katılanlara, kurulan mangallarda pişirilen 1,5 ton hamsi dağıtıldı. Türkiye'nin farklı kentlerinden Abant'a gelenler, kemençe eşliğinde çalan şarkılarla horon oynayıp, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlendi.

Haber-Kamera: BOLU,