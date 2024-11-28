Bolu'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

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Bolu'da evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve konakladığı otelde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İzzet Baysal, Sümer ve Sandallar mahallelerinde 3 evden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet, saat ve değerli eşya çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını A.K'nin (26) gerçekleştirdiğini tespit etti.

İl merkezindeki bir otelde konakladığı belirlenen şüpheli, kaldığı odaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.