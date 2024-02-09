Bolu'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bolu\'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Aşağısoku Mahallesi Ürün Sokak'ta bulunan hurda malzemelerinin depo olarak kullanıldığı bir alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.

09.02.2024 10:55  Güncelleme: 10:56
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Bolu'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Aşağısoku Mahallesi Ürün Sokak'ta hurda malzemelerinin olduğu depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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