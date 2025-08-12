BOLU'da, hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Depoda zarar oluştu.
Çıkınlar Mahallesi'nde bir metal firmasına ait hurda deposunda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Depoda zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Hurda Deposunda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?