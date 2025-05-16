Bolu'da İçme Suyu ve İklim Krizi Toplantısı

Bolu'da uygun içme-kullanma suyu temini ve iklim değişikliğiyle mücadele ile ilgili kararlar alındı.

Bolu Valiliğinin internet sitesinde, Vali Abdulaziz Aydın başkanlığında 22 Nisan'da toplanan Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde alınan kararlar yayımlandı.

Kararda, dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliğinin gün geçtikçe şiddetini artırdığını ve yıkıcı etkilerle kendini gösterdiği belirtildi.

Aşırı yağışların ve sıcakların, sıcak ve soğuk hava dalgalarının, kuraklığın, şiddetli fırtınaların, orman yangınlarının, sel ve taşkınların yaralanmalara, can ve mal kayıplarına yol açtığı aktarılan kararda, iklim değişikliğinin fiziksel çevre, sosyal ve ekonomik koşullar ve sağlık sistemleri dahil olmak üzere her sektörü etkileyen sorunlara da neden olabildiği anlatıldı.

İçme-kullanma sularının da mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan uygun kriterlerde olmasının toplum sağlığı açısından önem arz ettiği vurgulanan kararda, şöyle devam edildi:

"Uygun içme-kullanma suyunun topluma temin edilebilmesi için birçok kurumun birlikte çalışması gerekmektedir. İlimizde uzun yıllardır alınan numunelere bakıldığında, özellikle de mikrobiyolojik açıdan uygunsuzluk oranları çok yüksek seyretmektedir. Son yıllarda yapılan iyileştirme çalışmalarıyla kısmen düzelmeler olsa da yine de mikrobiyolojik uygunsuzluk oranları yüksek seyretmektedir. Yine bakiye klor ölçümlerinin düşük olduğu görülmektedir."

Uygun içme kullanma suyu temin edilmesi, iklim değişikliğine uyumun sağlanması ve bunlara uygun sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı olumsuz sağlık etkilerinin bertaraf edilmesiyle ilgili yapılan toplantıda bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Buna göre, halka temiz ve güvenli içme-kullanma suyu temini kapsamında halka sürekli, yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temininin sağlanması, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri bilinmeyen suların hiçbir şekilde tüketime sunulmaması, su kaynakları, kaptaj, maslak, isale hatlar ve su depolarının düzenli kontrollerinin yapılarak güvenliğinin sağlanması, şebeke sisteminde gerçekleştirilecek her türlü bakım onarımın öncesinde ve sonrasında İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, halka su kesintisinin yapıldığı dönemlerde kesintinin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmesi, su depolarının günün 24 saati klor seviyesi 0,2-0,5 ppm olacak şekilde klorlamanın yapılması, köylerde ve okul, hastane, otel, cami, öğrenci yurtları, resmi binalar, konutlar gibi toplu yaşam merkezlerine ait su depolarının 6 ayda bir temizlenmesinin sağlanması, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı nitrata hassas bölgelerde gübreleme zamanı, uygunluğu, uygulama koşulları konusunda bilgilendirme yapılarak nitrat kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlerin önlemesi karara bağlandı.

İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının azalması veya yer değiştirmesini önlemek için alınan kararlar da şu şekilde sıralandı:

"Tarım ve Orman Müdürlüğünce, afet ve salgın durumlarında halkın tüketimine sunulan gıdaların muhafaza ve kullanımı konusunda halkın bilgilendirilmesi, su kaynaklarının miktar ve kalite yönünden izlenmesi, su tüketimi, su kirliliği ve suya bağlı hastalıkların önlenmesi konusunda halkın bilgilendirilerek bu konularla ilgili halk eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, iklim değişikliği nedeniyle artabilecek sağlık sorunlarına yönelik sağlık merkezlerinde önlemlerin alınarak psikolojik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması, afet öncesi ve sonrasında halka güvenilir su temin edilebilmesi için mahalli idareler tarafından içme kullanma sularının sürekli ve düzenli klorlanmasının sağlanması."

Alınan tüm kararların uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle yapılacak çalışmaların 3 aylık periyotlar halinde Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi kararı da alındı.