Bolu'da İlkokul Öğrencileri Avatarlarla Hayat Bilgisi Dersi İşleyen Mobil Uygulama Geliştirdi - Son Dakika
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Bolu'da İlkokul Öğrencileri Avatarlarla Hayat Bilgisi Dersi İşleyen Mobil Uygulama Geliştirdi

Bolu Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Sibel Özkan önderliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, ilkokul öğrencileri hayat bilgisi dersini avatarlarla işleyen bir mobil uygulama geliştirdi. Öğrencilerin teknoloji merakından yola çıkılarak hazırlanan uygulama, öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlamaktadır. Proje, öğrenciler ve ailelerinden olumlu dönüşler almıştır.

14.06.2024 11:49
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Bolu'da ilkokul öğrencileri, sınıf öğretmeninin hayata geçirdiği proje kapsamında hayat bilgisi dersinin avatarlarla (sanal ortamda kişinin grafiksel temsili) işlendiği mobil uygulama geliştirdi.

Bolu Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Sibel Özkan, bazı konularda öğrencilerin öğrenme sürecini kolaylaştırmak amacıyla harekete geçti.

Öğrencilerin teknoloji merakından yola çıkan Özkan, "Dijital Yolculuk" isimli proje hazırladı.

Proje kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle hayat bilgisi dersinin avatarlarla işlendiği mobil uygulama geliştirdi.

Öğrencilerden ikiz kardeşler Alparslan ve Alp Giray Altınöz, "Ülkemizde Hayat" ünitesini anlatmak üzere kendi avatarlarını tasarlarken, Özkan da ünite konularını içeren çalışma yaptı.

Farklı programlar ve yapay zeka kullanılarak geliştirilen uygulama, öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlıyor.

"Öğrenciler ve ailelerinden olumlu dönüşler aldık"

Sınıf öğretmeni Sibel Özkan, AA muhabirine, öğrencilerin teknolojiye merakından hareketle ders konularını daha kolay öğrenmeleri için çalışma yaptıklarını söyledi.

"Dijital Yolculuk" ismini verdikleri projeyi öğrencilerle yürüttüklerini anlatan Özkan, "Öğrencilerimizin teknolojiye merakı dikkatimizi çekti. Konuları teknolojiyi kullanarak öğrencilerimiz için nasıl somutlaştırabiliriz, dijital uygulamalarla öğrencilerimize nasıl yarar sağlayabiliriz diyerek dijital yolculuğumuza başladık." diye konuştu.

Özkan, mobil uygulamayla çocukların evde tablet veya cep telefonunundan erişerek ders çalışabildiğini kaydetti.

Uygulamayı kullanan öğrenciler ve ailelerinden olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Özkan, "Öğrenciler öğrenmek istedikleri bilgiye kolayca teknoloji üzerinden ulaşıyorlar. O yüzden çok keyif aldılar." dedi.

Özkan, diğer ders konuları için benzer uygulamalar oluşturarak soyut kavramları öğrencilere daha kolay anlatabilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

"Bu tarz uygulamaların eğitim sürecine dahil edilmesi çok faydalı"

İkiz kardeşler Alparslan ve Alp Giray Altınöz de arkadaşlarının eğitim sürecine katkıda bulundukları için mutlu olduklarını söyledi.

İkizlerin annesi Seray Altınöz ise bu tarz uygulamaların eğitim sürecine dahil edilmesinin çok faydalı olduğunu vurguladı.

Çocukların artık farklı düşünme becerilerine sahip olduğuna işaret eden Altınöz, "Teknolojiyi olumsuz yönleriyle kullanmaktansa eğitimsel açıdan kullanmaları daha mantıklı. Bu şekilde hem okulu hem de teknoloji ve eğitimi seveceklerdir." dedi.

Altınöz, bu tarz uygulamaların farklı dersler ile ortaokul ve lise düzeyinde de kullanılması gerektiğini belirtti.

Öğrenci Esra Dursun, uygulama sayesinde teknolojinin faydalı yönlerinden yararlanarak ders konularını daha verimli işlediklerini kaydetti.

Veli Nur Aksoy, uygulamayı faydalı bulduğunu belirterek, "Görsel açıdan çok etkili olduğu için fayda sağladığını düşünüyorum. Zaten artık teknoloji çağındayız. Bu çağda bu tarz uygulamalar olmazsa olmaz öneme sahip. Böyle yararlı uygulamalar olması bizim açımızdan çok güzel. Umarım böyle projelerin sayısı artar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sibel Özkan, Bolu, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da İlkokul Öğrencileri Avatarlarla Hayat Bilgisi Dersi İşleyen Mobil Uygulama Geliştirdi - Son Dakika

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