Bolu'da İş Yeri Kurşunlandı

Bolu'da bir iş yerini kurşunlayan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.