Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 100 Bin 600 Makaron ve 3 Kilo 400 Gram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 100 Bin 600 Makaron ve 3 Kilo 400 Gram Tütün Ele Geçirildi

Bolu\'da Kaçakçılık Operasyonu: 100 Bin 600 Makaron ve 3 Kilo 400 Gram Tütün Ele Geçirildi

Bolu'da gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 100 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 kilo 400 gram tütün ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramada bulunan kaçak malzemelerle ilgili araç sahibi gözaltına alındı ancak savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

13.02.2024 21:37
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Bolu'da düzenlenen operasyonda 100 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 kilo 400 gram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kent merkezinde park halinde bulunan bir araçta yapılan aramada 100 bin 600 makaron ile 3 kilo 400 gram tütün bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sahibi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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