Bolu'da KADEM Temsilciliği Açıldı

21.04.2026 18:16
Kadın ve Demokrasi Vakfı, Bolu'da 57. il temsilciliğini açarak kadın hakları için projeler geliştirecek.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Bolu İl Temsilciliği, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı'nın katıldığı törenle açıldı.

Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak'taki temsilcilik binası açılışına, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve eşi Betül Aydın, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Bozacı ve KADEM üyesi kadınlar katıldı.

Vali Aydın, yaptığı konuşmada, bugünün Bolu için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, Türkiye sathına yayılan çok önemli bir sivil toplum kuruluşunun Bolu temsilciliğinin açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.

KADEM ile güçlü ve güzel projelere imza atacaklarına inandıklarını dile getiren Aydın, temsilciliğin kente hayırlı olmasını temenni etti.

Canan Sarı, 57. il temsilciliğini Bolu'da açmanın heyecanını yaşadıklarını, KADEM'in kurulduğu 2013'ten itibaren kadınların güvenle, onurlarıyla yaşayabileceği bir toplum inşa etmek için çalışmalarını yürüttüğünü anlattı.

Kadınların, genç kızların korkmadan, hak kaybına uğramadan, mağduriyet yaşamadan hem toplumsal hayatta hem ev hayatında, aile içinde var olmasını güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Sarı, "Gençlerimize, genç kızlarımıza böyle bir toplum hediye etmeyi düşünüyoruz. Bütün çalışmalarımızın temelinde aslında bu anlayış hakim diyebilirim." diye konuştu.

Sarı, en önemli çalışma alanlarından birinin hak savunuculuğu olduğunu vurgulayarak, bunu 57 il temsilciliği, gönüllüleri ve üyeleriyle sahada yürüttüklerini kaydetti.

Hayatını kaybeden ya da şiddet gören kadınlar ile istismara uğrayan çocukların hak arayışlarında adalet savunuculuğu yaptıklarına işaret eden Sarı, "Onlara adalet arayışlarında eşlik ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadele ediyoruz." dedi.

Sarı, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi adına çok önemli projeler yürüttüklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnovasyonda Kadın, Kadın Destek Merkezi projelerimiz var. İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz uluslararası zirvemiz var. Her sene kongreler, paneller, çalıştaylar var. Sahada kamusal anlamda şiddete karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle her sene 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde önemli kampanyalara imza atıyoruz. Yurt dışında da çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. W20'de ülkemizi temsilen KADEM olarak yer alıyoruz, delegasyonda bulunuyoruz. Birleşmiş Milletlerin çatısı altında çalışmalara iştirak ediyoruz. Kadına dair geliştirdiğimiz söylemi uluslararası alanda da paylaşıyoruz."

İl Temsilciliği, Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı dua ve kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Canan Sarı, temsilciliği gezen Vali Aydın ve eşi Betül Aydın'a, derneğin ulusal ve uluslararası alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Demokrasi, Güncel, Bolu, Son Dakika

