Bolu\'da kamyon ile minibüs çarpışması: 1 ölü, 4 yaralı

Bolu'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bolu'dan Mudurnu istikametine giden Arif K. yönetimindeki 14 AAC 261 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Dursun D. idaresindeki 54 SB 694 plakalı yem kamyonu, Akkayalar mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde minibüsteki yolculardan Sevgi S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan kamyon sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Ertuğrul Gazi Y, Abdulbaki R. ve Sercan K. ise hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Arif K. gazetecilere, yolda ilerlerken kamyonun kendi şeridine girdiğini fark ederek kornaya bastığını söyledi.

Defalarca selektör yapmasına ve kornaya basmasına rağmen kamyonun üzerine geldiğini anlatan Arif K, yolun dışına doğru manevra yaptığını ancak kamyonun yan taraftan minibüse çarptığını ifade etti.

Kamyon sürücüsü Dursun D, tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kamyon sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.