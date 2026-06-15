Bolu'da Kamyon Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda kamyonun arkadan çarptığğı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden E. K. idaresindeki 58 NK 299 plakalı kamyon, önünde seyreden D.K. yönetimindeki 06 BAS 676 plakalı otomobile çarptı. Kamyonun arkadan çarptığı otomobil hurdaya dönerken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü D.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan D.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun tek şeride düşmesi üzerine Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/ Bolu,