Bolu'da Kar Yağışı ile Şambrel Talebi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Kar Yağışı ile Şambrel Talebi Artıyor

Bolu\'da Kar Yağışı ile Şambrel Talebi Artıyor

Bolu'da kar yağışının etkisiyle çocukların kaymak için kullandığı şambrel talebinde büyük bir artış meydana geldi. Üretici Fatih Düğen, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

11.02.2025 10:54  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BOLU'da kar yağışı ile birlikte çocukların tabiat parkları ile mahalle aralarında kaymak için kullandıkları şambrele talep arttı. Şambrel üreten esnaf Fatih Düğen, "Talebe yetişemez olduk" dedi.

Kar yağışının etkili olduğu Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Milli parklar ve tabiat parklarını ziyaret eden vatandaşlar, kiraladıkları ya da satın aldıkları şambreller ile kayarak karın keyfini çıkarıyor. Kar yağışıyla birlikte çocukların kayıp, eğlenmek için kullandıkları şambrele talep arttı.

Büyükcami Mahallesi'nde şambrel üretimi yapan Fatih Düğen, kar yağışıyla birlikte üretimi artırdıklarını belirterek, "Sezon daha Bolu'da yeni başladı. Kar biraz Bolu'ya geç geldi. Bundan sonraki süreçte nasıl devam eder; bilemiyoruz. Kar yağdığı zaman millet yöneliyor bu şeylere. İnşallah sezonun iyi geçeceğini umut ediyoruz. Talebe yetişemez olduk" diye konuştu.

'ÜRÜNLERİMİZ 300 İLE 500 LİRA'

Fiyatların boyuta göre değiştiğini söyleyen Düğen, şunları söyledi:

"Birinci sınıf polyester brandadan üretiyoruz. İçerisine şambrel koyuyoruz. Boyutuna göre fiyatları değişiklik gösterebiliyor. 70 santimden, 1 metre 20 santim çapına kadar ürün çıkartabiliyoruz. Bunların da hepsi maliyetine göre fiyatları değişiklik gösteriyor. En çok giden ürünlerimiz, 300 ile 500 lira arasında."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Doğa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Kar Yağışı ile Şambrel Talebi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:07 Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
10:55 Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da 4 ilçede okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:35:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Kar Yağışı ile Şambrel Talebi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.