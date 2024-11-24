Bolu\'da Kar Yağışı Nedeniyle Devrilen Ağaç Yolu Kapattı

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Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Abant Gölü Milli Parkı yolunun kenarında karla kaplanan bir çam ağacı ağırlığa dayanamayarak yola devrildi. Ağacın devrildiği yol trafiğe kapandı. Ağacın devrilme anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ağacın yoldan kaldırılmasıyla, bir süre kapalı kalan Abant-Bolu yolu yeniden trafiğe açıldı.

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/BOLU,