Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Bolu\'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kent Meydanı'ndaki törenle başlayan programda, polis, jandarma, karayolları, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin kurduğu stantlar ilgi gördü. Ekiplerin kullandıkları araç ve gereçleri tanıttıkları etkinliğe katılan öğrenciler de trafik haftasıyla ilgili gösteriler yaptı. Protokol üyeleri ise alkolün etkisini gösteren gözlük takarak, kurulan minyatür kaleye şut çekmeye çalıştı. Vali Erkan Kılıç, yaptığı konuşmada, Bolu'da sürücülerin dünyaya örnek olacak şekilde trafikte hareket ettiklerini ifade etti. Zaman zaman yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının herkesi üzdüğünü anlatan Kılıç, trafikte sıfır can kaybı olması için çalışma yaptıklarını vurguladı. Etkinliklere, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, STK temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

07.05.2024 12:21
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Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kent Meydanı'ndaki törenle başlayan programda, polis, jandarma, karayolları, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin kurduğu stantlar ilgi gördü. Ekiplerin kullandıkları araç ve gereçleri tanıttıkları etkinliğe katılan öğrenciler de trafik haftasıyla ilgili gösteriler yaptı.

Protokol üyeleri ise alkolün etkisini gösteren gözlük takarak, kurulan minyatür kaleye şut çekmeye çalıştı.

Vali Erkan Kılıç, yaptığı konuşmada, Bolu'da sürücülerin dünyaya örnek olacak şekilde trafikte hareket ettiklerini ifade etti.

Zaman zaman yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının herkesi üzdüğünü anlatan Kılıç, trafikte sıfır can kaybı olması için çalışma yaptıklarını vurguladı.

Etkinliklere, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, STK temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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