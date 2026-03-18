Bolu'da Kardeşlik Sofrası Etkinliği

BOLU'da Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen 'Kardeşlik Sofrası' etkinliğinde, farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile Kızılay Kadın Kolları bir araya gelerek kendi kültürlerine özgü bayram tatlılarını hazırladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler ile Türk Kızılay Kadın Kolları üyeleri, İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mutfağında bir araya geldi. 'Kardeşlik Sofrası' etkinliğinde Kızılay üyeleri, yabancı öğrenciler ile onların kültürlerine özgü bayram tatlıları hazırladılar. Afganistan, Filistin, Sudan ve Gazze'den gelen yabancı öğrenciler, yöresel tatlılarını hazırladı.

Ailesiyle birlikte uzun süredir Türkiye'de yaşayan ve Kızılay'da gönüllü olarak görev yapan Afganistanlı Roya Akberi (48), ülkesinde bayramların vazgeçilmezi olan 'Hacur' tatlısını yaptı. Akberi, "2 senedir burada yaşıyoruz. Önceden İstanbul'da yaşıyorduk. 2014'e geldik buraya. Tatil için geldik. Sonra daire aldık, buraya yerleştik. Bayram tatlısı 'Hacur' diyoruz. Geleneksel bir tatlımız. Biz de bu kardeşlik sofrasına geldik" dedi.

'TÜRK REVANİSİNE BENZİYOR'

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Filistinli Emel Amal Msabunemer ise Türk mutfağındaki revaniye benzerliğiyle dikkat çeken 'Besbüse' tatlısını hazırladı. Emel Amal Msabunemer, "Türk revanisine de çok benziyor. İrmik kullanarak kendi bayramda kullandığımız ve bayramda özellikle yediğimiz tatlılardan biri. Ben 7 yıldır buradayım. Okumaya geldim. Hazırlık aldım. Tıp fakültesinin son senelerindeyim. Kızılay kadınlarıyla birlikte 5 ülke, 5 tatlı kendi bayram tatlılarımızı tanıtıyoruz. Öncelikle biz Osmanlı topraklarından kalan çok benzer yemeklerimiz var Türklerle. O yüzden yaptığımız tatlıda benzerliklerimizi tanıtarak onu size sunacağız" diye konuştu.

BAYRAM RUHU

Türk Kızılay İl Merkezi Kadın Başkanı Ünsal Toylan, etkinliğin amacının bayram ruhunu birlikte yaşamak ve kültürel kaynaşmayı güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Bolu Kızılay Kadınları olarak bayram tatları soframızda Sudan, Afganistan, Filistin ve kardeş ülkelerimizden gelenlerle birlikte soframızı açarak çok güzel bayram tatlılarımızı hazırladık. Çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Her ülkemizin kendine özgü olan tatlılarını yaptılar. Onlarla daha çok kaynaştık. Onlardan fikirler aldık. Nasıl tatlılar yaptıklarını öğrendik. Uluslararası öğrencilerimiz ve annelerimiz vardı. Onlarla birlikte bu etkinliğimizi sürdürdük ve kardeşlik yaptık" dedi.