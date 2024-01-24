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Bolu'da karla kaplı Atyaylası'nda yılkı atlarına yem desteği - Son Dakika
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Bolu'da karla kaplı Atyaylası'nda yılkı atlarına yem desteği

Bolu'da karla kaplı Atyaylası'nda bulunan yılkı atlarına kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanmaları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar ile HAYDİ ekipleri tarafından saman ve besi yemi desteği sağlandı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 25 santimetre ölçüldüğü ve gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü bölgede yemleme çalışmalarına devam edecek.

Bolu\'da karla kaplı Atyaylası\'nda yılkı atlarına yem desteği
24.01.2024 - 12:51,
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Bolu'da karla kaplı Atyaylası'nda bulunan yılkı atlarına yem desteğinde bulunuldu.

Kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ve yılkı atları için Doğa Koruma ve Milli Parklar ile HAYDİ ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 25 santimetre ölçüldüğü ve gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü bölgeye saman ve besi yemi bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kış mevsimi boyunca yabani hayvan popülasyonunun yoğun olduğu Bolu Dağı, Abant ve Yedigöller milli parkları, Gölcük Tabiat Parkı, Aladağ ve Sarıalan yaylaları bölgelerinde yemleme çalışması yapılacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu'da karla kaplı Atyaylası'nda yılkı atlarına yem desteği - Son Dakika
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