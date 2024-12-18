Bolu\'da Karla Kaplı Yolda 3 Ayı Görüntülendi

BOLU'da karla kaplı yolda ilerleyen 3 ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Gerede'nin Demirler Köyü mevkiinde, gece yarısı aracıyla seyir halinde olan Sinan Ceylan karla kaplı yolda ayılarla karşılaştı. Ceylan, aracının önünde koşan ayıları cep telefonuyla görüntüledi. Karlı yolda bir süre oynayan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.
Haber: Oğuzhan EKE/GEREDE
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