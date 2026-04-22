Bolu\'da Kavga: İki Çocuğa 7 Yıl Hapis

BOLU'da kavgada attığı yumrukla Alperen Ömer Toprak'ın (15) ölümüne neden olan S.Ş. (13) ile yanındaki E.Y. (14) 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müşterek faillik kapsamında 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 12 Haziran'da İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta meydana geldi. Parkta, Alperen Ömer Toprak ile S.Ş. arasında kavga çıktı. S.Ş.'nin yumruk attığı Toprak, yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Alperen Ömer Toprak'ın durna kalbini, kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Toprak, kurtarılamadı. S.Ş. ile yanındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. S.Ş. tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda Alperen Ömer Toprak'ın ölümünün, doğrudan aldığı darbelere bağlı olarak gerçekleştiği açıklandı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Duruşma, sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuklar S.Ş. ve E.Y. hakkında 'Ağırlaşmış yaralama' suçundan ceza verdi. İki sanık, müşterek faillik kapsamında 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'DOĞRUDAN BİR YUMRUĞUN ÖLÜME NEDEN OLMASINI 'KASTEN ÖLDÜRME' OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Alper Coşkun, verilen kararı istinafa götüreceklerini belirterek, "Bizim ceza talebimiz, 'Çocuğun kasten öldürülmesi'ne yönelikti. Zaten Adli Tıp raporunda da yumruk geldiği gibi beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü sabitti. Ama mahkemenin talebi neticesinde 'ağırlaşmış yaralama' cezası verildi. İstinafa zaten dosyayı götüreceğiz. Mahkemenin kararının doğru olduğunu ve insanları rahatlattığını düşünmüyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra üst mahkeme için hukuki başvurularımızı yapacağız. Açıkçası bizim görüşümüze göre ve vicdanımızdan da hukukun da geçtiği tarafa göre doğrudan bir yumruğun ölüme neden olmasını 'Kasten öldürme' olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Yargıtay'ın da böyle birçok iştiraki var zaten. Çocuklar zaten yaş küçüklüğü durumundan dolayı yaş indirimi olacağı belliydi. Şu anda müşterek faillik olarak 7'şer yıl aldılar. Bu cezaların arttırılması için biz de gerekli başvuruları yapacağız" dedi.