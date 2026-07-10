Bolu\'da Kaybolan Orman İşçisinin Cansız Bedeni Bulundu

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan orman işçisi Hakan Çamoğlu'nun (36), cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde, halk arasında 'Almanyalı Göleti' olarak bilinen gölette meydana geldi. Orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu serinlemek için gölete girdi. Çamoğlu'nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını fark eden arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sabah saatlerinde Çamoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Çamoğlu'nun cesedi, sudan çıkarılıp otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.