Bolu'da Kaybolma Önleme Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Kaybolma Önleme Projesi

05.07.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da jandarma, kaybolma riski taşıyan bireyler için akıllı saat projesi başlattı, güvenlik artırıldı.

Bolu'da jandarmanın akıllı saat uygulaması kaybolma riski taşıyan bireylere "can simidi" oldu.

Kentte kaybolma vakalarında önleyici tedbirlerin öneminden hareketle Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca "Canlarımız Kaybolmasın" projesi yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirildi.

Proje kapsamında, kırsal mahalleler ve köyler ile ormanlık alanların yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kaybolma riski taşıyan başta Alzheimer hastaları ve özel gereksinimli bireyler olmak üzere küçük yaştaki çocuklar, 65 yaş üstü kişiler ve zihinsel engellilere köy muhtarları ve yakınlarının başvurusu doğrultusunda özel tasarlanan akıllı saatler dağıtıldı.

GPS destekli sistem sayesinde akıllı saatleri kullanan kişiler, kaybolmaları durumunda ailelerinde ve kolluk kuvvetlerinde bulunan mobil uygulama sayesinde konum tespiti yapılarak kolaylıkla bulunuyor.

Saat sahibinin belirlenen güvenli alanın dışına çıkması halinde uygulama üzerinden anında uyarı gönderiliyor. Ayrıca anlık kalp atış hızı ve nabız gibi sağlık verilerinde olağan dışı değişiklikler yaşandığında da sistem yakınlarını bilgilendiriyor.

"Yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz"

İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma astsubay kıdemli üstçavuş Tahsin Çorak, AA muhabirine, projenin özellikle yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını söyledi.

Çorak, sesli arama, GPS, kalp atış hızı özelliklerine sahip akıllı saatlerin temin edildiğini belirterek, "Bu cihazlar sayesinde yaşlı veya engelli vatandaşların konumları aileleri tarafından anlık izlenebilmekte, acil durumlarda ise hızlı müdahale imkanı sağlanmaktadır. Projenin temel amacı, ilimiz genelinde zorlu arazi koşulları nedeniyle kaybolan vatandaşlarımızın geceyi arazide geçirmek zorunda kalmaları sonucu karşılaşabilecekleri donma, düşme sonucu yaralanma ve yabani hayvan saldırıları gibi riskli durumların önüne geçmektir." diye konuştu.

Proje kapsamında 17 akıllı saatin belirlenen kişilere dağıtıldığını ve kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldığını dile getiren Çorak, "Projeyle hem bireylerin günlük yaşamlarının daha güvenli hale getirilmesi hem de ailelerin endişelerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir." dedi.

Astsubay Çavuş Sena Özaslan da projeye dahil olan ailelerden olumlu geri bildirimler aldıklarını kaydetti.

Proje sayesinde bugüne kadar yaklaşık 5 kaybolma riski taşıyan duruma erken tespit sonucu müdahale edildiğini belirten Özaslan, "Bu sayede olası olumsuzlukların önüne geçilmiş ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

"Konum takibiyle içimiz rahat"

Projeden faydalanan 92 yaşındaki Hasan Güler'in yeğeni Veysel Güler, amcasının gün içerisinde dolaşmayı sevdiğinden bahsetti.

Amcasının kaybolmasından korktukları için projeye başvurduklarını belirten Güler, bu sayede amcasının konumunu anlık takip edebildiklerini kaydetti.

Güler, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belirlenen alanın dışına çıktığında bize mesaj geliyor. Amcamın çocukları şehir dışında yaşıyor. Onlara da bu uygulamayı göstereceğim. Onlar da takip edebilecek. İçleri rahat olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Kaybolma Önleme Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
10:12
Ankara’da jet sesleri duyulacak Valilikten vatandaşlara uyarı
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı
10:06
Böyle vicdansızlık olur mu Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
09:18
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 11:28:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Kaybolma Önleme Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.