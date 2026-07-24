Bolu'da Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Bolu\'da Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti
24.07.2026 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da devrilen cipteki Emre Yaman ve Ceyda Öztürk hayatını kaybetti, Enes Yaman yaralandı.

BOLU'da, Çaygökpınar köyünde kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten devrilen cipteki Emre Yaman (20) ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk (20) hayatını kaybetti, Enes Yaman (25) yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Enes Yaman yönetimindeki 14 EB 755 plakalı cip, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yaman ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Emre Yaman ve Ceyda Öztürk'ün cenazeleri ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ciptekilerin av için gittikleri ormandan dönmek için yolda oldukları öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Emre Yaman, Acil Durum, Güncel, Kaza, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma

23:51
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
22:52
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı
Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
22:32
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 02:28:38. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.