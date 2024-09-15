Bolu\'da Kaza: 3 Yaralı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bolu-Mudurnu kara yolu Abant sapağında İbrahim A. yönetimindeki 34 BDT 210 plakalı otomobil ile Rıdvan A. yönetimindeki 14 LG 344 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.