Bolu\'da Kaza: 6 Yaralı

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BOLU'da köy yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri tarlaya uçarak ters dönerken kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tarakçı köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden S.Ö. idaresindeki 34 BB 9512 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki 34 CIG 934 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından 34 CIG 934 plakalı otomobil tarlaya uçarak ters döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. 5 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU