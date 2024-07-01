Bolu'da Kolluk Kuvvetleri Asayiş ve Trafik Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Bolu'da Kolluk Kuvvetleri Asayiş ve Trafik Denetimlerine Devam Ediyor

Bolu'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kurusıkı tabanca ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 65 kişi yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 15 şahsa işlem yapıldı ve 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Trafik denetimleri sonucunda 13 bin 629 kişinin sorgusu yapıldı ve 14 bin 854 araç denetlendi. Ayrıca 58 okul çevresinde yapılan denetimlerde 215 kişi sorgulandı, 20 metruk bina ve 40 umuma açık yer ile 5 servis aracı kontrol edildi.

01.07.2024 16:51
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Bolu'da kolluk kuvvetleri, asayiş ve trafik denetimlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son 6 gün içerisinde yapılan çalışmalarda kurusıkı tabanca ele geçirildi, çeşitli suçlardan ve ifade kapsamında aranan 65 kişi yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 7 operasyonda 15 şahsa işlem yapılırken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Trafik denetimleri kapsamında gerçekleştirilen 989 uygulamada ise 13 bin 629 kişinin sorgusu yapıldı, 14 bin 854 araç denetlendi.

Ayrıca 58 okul çevresinde yapılan denetimlerde, 215 kişi sorgulandı, 20 metruk bina ve 40 umuma açık yer ile 5 servis aracı kontrol edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Kolluk Kuvvetleri Asayiş ve Trafik Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kolluk Kuvvetleri Asayiş ve Trafik Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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