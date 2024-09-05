Bolu'nun Mengen ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bolu'dan Mengen istikametine seyreden Kemal D. idaresindeki 67 NA 379 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen Yavuz D. yönetimindeki 06 DHB 798 plakalı kamyon Çukurca köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Melahat D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da korkunç kaza: Otomobil ile kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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