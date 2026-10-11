Bolu'da korsan yolcu taşıyan 3 sürücüye 100'er bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Bolu'da korsan yolcu taşıyan 3 sürücüye 100'er bin TL ceza kesildi

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Bolu\'da korsan yolcu taşıyan 3 sürücüye 100\'er bin TL ceza kesildi
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Bolu'da taksi sürücülerinin ihbarıyla dijital uygulamadan korsan yolcu taşıyan 3 aracın sürücüsüne 100'er bin TL ceza uygulandı. Araçlar 60 gün trafikten menedildi; Şoförler Odası Başkanı İsmail Öztürk korsan taşımacılığın taksi esnafını mağdur ettiğini belirtti.

BOLU'da uygulama üzerinden korsan yolcu taşımacılık yaptığı belirlenen 3 aracın sürücüsüne 100'er bin TL ceza uygulandı. Araçlar 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kentte, taksi sürücülerinin ihbarı üzerine, dijital uygulamadan mevzuata aykırı yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen 3 aracın sürücüsü yakalandı. Sürücülere 100'er bin TL cezası uygulandı, araçlar çekicilerle yediemin otoparkına çekildi.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Öztürk, korsan taşımacılığın taksi sürücülerini mağdur ettiğini belirterek, "Bu uygulamayı kullanan ve üyelerimizin mağdur olmasına sebep olan, araçlarında kamera kayıt cihazı olmayan, taksimetre ücret tarifesinin altında yolcu taşıyan ve korsan dijital uygulamaların hepsine karşıyız. Korsanla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu konuyla ilgili halkımızdan duyarlı olmasını istiyoruz. Ne olduğu, kim oldukları belirsiz, vergi kaçıran, haksız rekabete konu olan yasal olmayan uygulamaları kullananların karşısındayız" dedi.

Kaynak: DHA
İsmail ÖztürkOtomobilGüncelBoluSon Dakika

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