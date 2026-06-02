Bolu'da Kurban Bayramı'nda Doğa Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Kurban Bayramı'nda Doğa Ziyareti

Bolu\'da Kurban Bayramı\'nda Doğa Ziyareti
02.06.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Bolu'daki milli park ve tabiat parklarına 16 bin 219 araç girişi gerçekleşti.

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'na Kurban Bayramı tatilinde toplam 16 bin 219 araç giriş yaparken, binlerce kişi doğanın ve eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Ankara ile İstanbul'un ortasında yer alan, çevresi ormanlarla kaplı Bolu'ya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce kişi geldi. Bayram tatilinde doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenler, Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti. Tatilde, Abant Gölü Milli Parkı'na 9 bin 274, içerisinde barındırdığı göller ile ünlü Yedigöller Milli Parkı'na ise 877 araç giriş yaptı. Çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'na da 6 bin 68 araç giriş yaptı. Milli parklar ile tabiat parkına bayramda toplam 16 bin 219 araç geldi. Günübirlik turlarla birlikte binlerce kişi, eşsiz doğanın ve manzaranın tadını çıkardı.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Turizm, Güncel, Gölcük, Yaşam, Çevre, Abant, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Kurban Bayramı'nda Doğa Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:00:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Bolu'da Kurban Bayramı'nda Doğa Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.