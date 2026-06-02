Bolu\'da Kurban Bayramı\'nda Doğa Ziyareti

Ankara ile İstanbul'un ortasında yer alan, çevresi ormanlarla kaplı Bolu'ya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce kişi geldi. Bayram tatilinde doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenler, Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti. Tatilde, Abant Gölü Milli Parkı'na 9 bin 274, içerisinde barındırdığı göller ile ünlü Yedigöller Milli Parkı'na ise 877 araç giriş yaptı. Çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'na da 6 bin 68 araç giriş yaptı. Milli parklar ile tabiat parkına bayramda toplam 16 bin 219 araç geldi. Günübirlik turlarla birlikte binlerce kişi, eşsiz doğanın ve manzaranın tadını çıkardı.