Bolu'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte toz taşınımının ardından yağmur yağışı etkisini gösterdi.
Yağış nedeniyle çamurla kaplanan araçların sahipleri, oto yıkamacıların yolunu tuttu.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de kentte pazar günü kuvvetli lodosun beklendiğini belirterek, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
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