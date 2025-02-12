Bolu'da Market Gasbı Davası Başladı

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Bolu'da bir zincir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek, kasadaki bir miktar parayı gasbettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından ev hapsinde bulunan sanık Işık D'nin yanı sıra market çalışanı D.İ. ve market müdürü S.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık Işık D. "Evden çıkarken yanıma bıçak aldım ve korkutmak amacıyla üzerine kırmızı pastel boya sürdüm. Markete girdim, bıçak o an cebimdeydi. Bir süre marketin içinde dolaştıktan sonra kasiyer D.İ'nin yanına gittim. Bıçağı göstererek kasadaki parayı çıkarmasını istedim." diye konuştu.

Kasiyerin korkarak kasadaki paraları kendisine verdiğini anlatan Işık D. "Kasadaki 700 lirayı bana verdi. Daha sonra kasiyerle marketin ofisine doğru gittik. İçeride bir kadın para sayıyordu. Onlara bıçağı göstererek paraları vermelerini söyledim. Sayılan paraları aldıktan sonra büyük kasadaki paraları da istedim. Sayılan paralar yaklaşık 2 bin lira civarındaydı. Büyük kasada ise 70-100 lira vardı." ifadesini kullandı.

Işık D. marketteki 2 kişiyi ofisin içindeki lavaboya sokarak kapıyı kilitlettiğini belirterek, başka bir kasada daha para olduğunu ancak zaman kaybettiği için onları alamadığını, ofisteki bilgisayarlara bıçakla zarar verdikten sonra marketten ayrıldığını söyledi.

Markete verdiği zararları karşıladığını savunan Işık D. yaptıklarından pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Market çalışanı D.İ. de sanığın kendisini bıçakla tehdit ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Önce kasadaki paraları aldı. Ardından beni ofise götürmek istedi. Ofise girdiğimizde içeride başka bir kadın para saymıyordu. Bu konuda sanık doğru söylemiyor. O sırada ofiste market müdürümüz S.Ç. vardı. Sanık, arkamdan bıçağı tutuyordu. Müdürüm, bıçağı görünce beni bıçakladığını sanarak tüm paraları verdi. Ofiste sadece bir kasa vardı. Masanın üzerindeki paraları sanık kendisi aldı. Ne kadar para aldığını tam olarak bilmiyorum."

"KADES uygulamasından yardım çağrısı yaptım"

D.İ. market müdürünün sanığı sakinleştirmeye çalıştığını dile getirerek, "Daha sonra lavaboya kaçtık ve kapıyı içeriden kilitledik. Sanık bunu zorla yaptırmadı. Lavaboya girdikten sonra müdürüm polisi aradı, ben de KADES uygulamasından yardım çağrısı yaptım." dedi.

Market müdürü S.Ç. ise olay sırasında ofiste çalıştığını belirterek, "Başımı kaldırdığımda sanık ve D.İ. içeriye girdi. Sanık, 'Paraları çıkarın.' dedi. Bıçağı kırmızıydı. 'Paraları verin, size zarar vermeyeceğim.' dedi. Masanın üzerindeki paraları aldı ve ardından kasayı zorla açtı. Bıçağın kırmızı olduğunu görünce personelimi bıçakladığını zannettim, bu yüzden tepki veremedim. Sanık, bilgisayarlara bıçakla zarar vermeye başladı. Bunun üzerine D.İ. ile lavaboya girdik ve kapıyı içeriden kilitledik." diye konuştu.

Sanığın kendilerine zarar vermemesi için çocuğu olduğunu söylediğini anlatan S.Ç. "'Senin yaşın küçük, kendini yakma.' dedim. Sanık beni sakinleştirmek için bana sarıldı ve 'Size zarar vermeyeceğim.' dedi. Ancak mağazamıza verdiği zarar ve bilgisayarlara zarar vermesi nedeniyle kendisinden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Sanığın ev hapsinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Bolu'da 4 Ekim 2024'te Kültür Mahallesi'ndeki zincir marketin kasiyerini ve müdürünü bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları gasbeden Işık D. olaydan yaklaşık 2 saat sonra Bahçelievler Mahallesi'nde görev yapan ekiplerce yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Işık D'ye ev hapsi cezası verilmişti.