Bolu\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Borazanlar Mahallesi Bozkurt Sokak'ta M.A. idaresindeki 14 AAR 478 plakalı hafif ticari araç ile A.A. yönetimindeki 14 ADS 429 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
