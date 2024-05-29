Bolu\'da Odunlukta Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

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BOLU'da, odunlukta başlayıp, samanlık ve ahıra sıçrayan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Bürnüş köyünde öğle saatlerinde İsmail Güney'e ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Abdullah Baş'a ait samanlık ve ahıra da sıçradı. İhbarla köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında odunluk, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 6 büyükbaş ve küçükbaş, köylüler tarafından kurtarıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.