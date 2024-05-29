Bolu'da Odunlukta Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bolu'da Odunlukta Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu\'da Odunlukta Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Merkeze bağlı Bürnüş köyünde İsmail Güney'e ait odunlukta çıkan yangın, kısa sürede samanlık ve ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında odunluk, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 6 büyükbaş ve küçükbaş hayvan köylüler tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni ise soruşturma başlatılarak araştırılıyor.

29.05.2024 16:58
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BOLU'da, odunlukta başlayıp, samanlık ve ahıra sıçrayan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Bürnüş köyünde öğle saatlerinde İsmail Güney'e ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Abdullah Baş'a ait samanlık ve ahıra da sıçradı. İhbarla köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında odunluk, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 6 büyükbaş ve küçükbaş, köylüler tarafından kurtarıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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