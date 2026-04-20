Bolu'da Öğrencilerden Emekli Bayrak Yürüyüşü

20.04.2026 12:31
Bolu'da 500 öğrenci, 200 metre Türk bayrağı açarak yürüyüş yaptı ve saldırılara dikkat çekti.

BOLU'da yaklaşık 500 ilkokul öğrencisi, velileri ile öğretmenleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak kent merkezinde yürüdü. Öğrenciler, yürüyüşle aynı zamanda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 2 okulda yaşanan saldırılara da dikkat çekti.

50. Yıl İzzet Baysal İlköğretim Okulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile birlikte yürüyüş yaptı. Demokrasi Meydanında toplanan yaklaşık 500 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Maarifin Kalbinde Çocuk' etkinlikleri kapsamında yürüyüş yaptı. 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan öğrenciler ile velileri ve öğretmenler, aynı zamanda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 2 okulda yaşanan saldırılara da dikkat çekti. Caddede bulunan vatandaşlar da alkışlarla öğrencilere destek verdi.

HABER-KAMERA: Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kültür, Güncel, Bolu

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
