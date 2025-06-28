Bolu'da Orman Yangını

BOLU'nun Göynük ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Göynük'e bağlı Çatacık mevkiinde meydana geldi. Ormandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesi üzerine olay yerine Göynük Orman İşletme Müdürlüğünden arazözler ve ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

HABER: Mutlu YUCA/GÖYNÜK(Bolu),