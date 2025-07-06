Bolu\'da Orman Yangını Çıktı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava aracı gönderildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.