Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Pelitcik köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler ile yangın söndürme helikopteri gönderildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
