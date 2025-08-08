Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altında

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Tekirler köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve helikopter yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Valilik: "Herhangi bir can kaybı yaşanmadı"

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.11'de Göynük ilçesine bağlı Tekirler köyü Yörükler Mahallesi Korukayası mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Valilik koordinesinde orman, itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Göynük, Mudurnu ve Taşkesti belediyelerinden toplam 73 personel, 8 arazöz, 2 su ikmal ve 5 ilk müdahale aracı, 5 pikap ve greyderle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza ve ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.