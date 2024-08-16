Bolu'da Orman Yangını Nedeniyle Göynük-Nallıhan Yolu Trafiğe Kapatıldı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Göynük- Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.