Bolu'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

YANAN ALAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yanan alanlar dronla görüntülendi. Bolu Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Bugün saat 15.00 sularında, Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü D750 Karayolu kenarı mevkiinde orman yangınına müdahale için; Valiliğimizin koordinesinde orman, AFAD, jandarma ve belediye başkanlıkları araç ve ekipleri sevk edilmiş olup; 5 helikopter, 20 arazöz, 8 itfaiye aracı, 7 ilk müdahale aracı, 80 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 20 itfaiye personeli, 6 AFAD personeli, 92 jandarma personeli tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Ekiplerimizin yangın söndürme çalışmaları yoğun ve etkin şekilde devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir."

Haber-Kamera: Mutlu YUCA- Yurdaer ÖZTÜRK- Zübeyde ÖZMEN/ MENGEN(Bolu),