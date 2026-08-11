Bolu'da Orman Yangınına Mücadele Başlatıldı
Göynük'te çıkan orman yangınına itfaiye ve arazözlerle müdahale ediliyor, hava destek de sağlanıyor.
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Dağhacılar köyü Kabalar Mahallesi ile Aksaklar köyü arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, şirketlere ait itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da destek veriyor.
Yangına hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
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