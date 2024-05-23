Bolu'da Ortaokul Öğrencileri Kitapları Skeçlerle Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Ortaokul Öğrencileri Kitapları Skeçlerle Anlattı

Bolu\'da Ortaokul Öğrencileri Kitapları Skeçlerle Anlattı

Bolu'da düzenlenen programda, ortaokul öğrencileri okudukları 'Şam' ve 'Muhammed Ali' adlı kitapları hazırladıkları skeçlerle anlattı. Programda ayrıca Muhammed Ali'nin hayatını anlatan belgesel izlendi ve öğrenciler konser verdi. Vali Erkan Kılıç, kitap okumanın öneminden bahsederek, çocukların okuduklarını güzel bir şekilde ifade ettiklerini söyledi.

23.05.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da ortaokul öğrencileri, okudukları "Şam" ve "Muhammed Ali" adlı kitapları hazırladıkları skeçlerle anlatmaya çalıştı.

"Gönül Coğrafyamız Kardeş Şehirler Kitap" projesi ve "Örnek İnsanlar Kitap" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Programda İzzet Baysal Ortaokulu öğrencileri, "Şam" kitabını ve Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri ise "Muhammed Ali" kitabını skeçlerle anlattı.

Daha sonra Muhammed Ali'nin hayatını anlatan belgesel izlenmesinin ardından, bağlama çalan öğrenciler konser verdi.

Programda konuşan Vali Erkan Kılıç, kitap okumanın öneminden ve faydalarından bahsetti.

Türk halkının yeterince kitap okumadığına dikkati çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"Projemiz aslında çok anlamlı. Bugün Şam şehri ve bu şehirde daha önce yaşamış olan büyükleri hatırlamış olduk. Bunun yanında Muhammed Ali gibi efsane boksörün hayat hikayesini de öğrencilerimiz, çocuklarımız çok güzel ifade ettiler. Kitap okumak önemli ama okuduğunu ifade edebilmek, yorumlayabilmek, muhakeme edebilmek, analiz edebilmek son derece önemli. Çocuklarımız da okuduklarını çok güzel ifade ettiler."

Kaynak: AA

Muhammed Ali, Bolu, Edebiyat, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Ortaokul Öğrencileri Kitapları Skeçlerle Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
12:54 Müjde Uzman’ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl’dan yorum: Tükense bende tükenirdi Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum: Tükense bende tükenirdi
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 15:30:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Ortaokul Öğrencileri Kitapları Skeçlerle Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement