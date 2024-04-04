Bolu'da 33 okulun katılımıyla ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Bolu'da 33 okulun katılımıyla ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması düzenlendi

Bolu\'da 33 okulun katılımıyla ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması düzenlendi

Bolu'da 33 okulun katılımıyla düzenlenen ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışmasında, Canip Baysal Ortaokulu birinci, Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Atatürk Ortaokulu üçüncü oldu. Dereceye giren okullara ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı tarafından verildi.

04.04.2024 15:29  Güncelleme: 15:31
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Bolu'da 33 okulun katılımıyla ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı Ortaokulu organizasyonunda düzenlenen yarışmada, 33 okuldan 8'i finale kaldı.

Final yarışlarının sonunda Canip Baysal Ortaokulu birinci, Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı tarafından verildi.

Kaynak: AA

Dörtdivan, Bolu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 33 okulun katılımıyla ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması düzenlendi - Son Dakika

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