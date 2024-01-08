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Bolu'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Bolu'dan Ankara istikametine seyreden bir otomobil, Kuruçay mevkisinde başka bir otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kaza nedeniyle kısmen ulaşım kapanmıştır.

Bolu\'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı
08.01.2024 - 01:08,
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Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bolu'dan Ankara istikametine seyreden Uğur Y. idaresindeki 61 ND 024 plakalı otomobil, Kuruçay mevkisinde Uğur A. yönetimindeki 06 DEH 542 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA
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