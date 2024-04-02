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Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bolu\'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da bulunan M.A'ya ait palet fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada hasar meydana geldi.

02.04.2024 12:41  Güncelleme: 12:44
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Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çaydurt mevkisinde M.A'ya ait palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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