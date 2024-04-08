Bolu'da Ramazan Bayramı tatili boyunca özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceği ve veznelerin açık olacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerinin 10-12 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet vereceği, vatandaşların mesire alanları ( Abant, Gölcük) hariç tüm güzergahlardaki araçlardan ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, bayram tatili süresince ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerin ve emlak vergisi ödemek isteyen mükelleflerin sorun yaşamamaları için veznelerin belirli saatler arası hizmet vereceği bildirildi.
Bu kapsamda dijital su sayacı abonelerinin bugün ve yarın (arife günü) 08.30-17.30, 11-12 Nisan'da 10.00-13.00, emlak vergisi ödemek isteyenlerin ise bugün 08.30-17.30, yarın 08.30-13.00 saatlerinde vezneleri kullanabileceği aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Ramazan Bayramı Tatili Boyunca Ücretsiz Halk Otobüsleri ve Açık Vezneler - Son Dakika
6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlık bölgesinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Trafik polis ekipleri, mezarlık çevresindeki ara sokakları trafiğe kapatarak trafik yoğunluğunu önlemek için önlemler aldı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında balya makinesi de ağır hasar gördü. Jandarma soruşturma başlattı.
Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını belirtti. Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansında, savunma tandemindeki istikrarsızlık da etkili oldu. Son iki sezonda dörtlü savunmada 18 farklı isim görev aldı. Uğurcan Çakır, bu sezon 29 maçta 37 gol yedi. Milli takımda da düşüş yaşayan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi oynanan hazırlık maçında 6 gol yedi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ise Uğurcan Çakır, Edgar le ve Hugo ile iyi bir uyum yakalamıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?